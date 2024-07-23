В «Нестле Россия» опровергли сообщение о возобновлении производства батончика KitKat

Фото: Динар Фатыхов

Информация о возобновлении производства шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми, появившаяся в СМИ, является спекуляцией. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании «Нестле Россия».

Ранее несколько СМИ написали, что концерн Nestle рассматривает возможность возобновления производства в 2024 году. Однако в подразделении по внешним коммуникациям ООО «Нестле Россия» эту информацию не подтвердили.

Шоколадные батончики KitKat производились на кондитерской фабрике в Перми. Предприятие неофициально называли «Домом KitKat в России». В 2022 году компания Nestle приостановила работу брендов KitKat и Nesquik в России.

Рената Валеева