В США вышли мемуары экс-главы Universal Russia о российском шоу-бизнесе

Фото: Екатерина Петрова

Издательство Rowman & Littlefield выпустило мемуары американского продюсера Дэвида Джанка, возглавлявшего российское представительство музыкальной компании Universal с 1999 по 2006 год. Книга «Зажигая в Кремле» (Rockin’ The Kremlin) рассказывает о его опыте работы с российскими звездами, включая t.A.T.u. и Алсу.

Книга представляет собой историческое свидетельство и личный рассказ о том, как Джанк стал главой первого западного рекорд-лейбла в России. Он также сыграл ключевую роль в продвижении известных отечественных артистов на мировую сцену и запуске представительства гитарной компании Gibson в России.

В книге подробно описываются его встречи с российскими олигархами, включая главу Polygram Russia Бориса Зосимова. Джанк также описывает эпизоды с участием отечественных и зарубежных звезд. Например, сцену встречи Ралифа Сафина, отца певицы Алсу, и главы Def Jam Лиора Коэна на вечере для русских эмигрантов в казино «Тадж-Махал».

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова