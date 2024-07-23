МТС завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 Москва — Казань

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО МТС

На трассе М-12 Москва — Казань завершилось строительство и наладка инфраструктуры связи.

Работы начались в сентябре 2023 года, и в течение 9 месяцев связь вводилась постепенно в пяти регионах России. Всего компания подключила 177 базовых станций формата LTE на участке трассы протяженностью 810 км. Как сообщается, количество станций позволяет пользоваться услугами связи и интернета на всем пути движения транспорта.

— Инфраструктуру связи на новой трассе М-12 одной из первых запустили в Татарстане. Зимой новые базовые станции и установленное дополнительное телеком-оборудование МТС заработало на семидесятикилометровом участке федеральной трассы М-12, проходящей по территории республики, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Недавно стало известно, что трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени. Работы планируется завершить в 2025 году.

Олег Исаков