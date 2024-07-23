В России за год увеличилось производство питьевой воды

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За первую половину 2024 года в России было произведено более 6,3 млрд литров бутилированной воды. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Честный знак».

Самые высокие темпы роста были зафиксированы в сегменте минеральной лечебной воды — объем увеличился на 32% по сравнению с прошлым годом. На втором месте — газированная вода (+30% к прошлому году).

Согласно данным системы маркировки самыми быстрорастущими регионами по производству питьевой воды оказались Курская область, Красноярский край и Белгородская область. В топ-5 также вошли Ульяновская область и Крым.

— Рост производства воды в России связан не только с возросшим спросом на питьевую воду, но и с высокими темпами обеления рынка благодаря маркировке. За счет ухода с него подделок и контрафакта легальные производители смогли нарастить свою рыночную долю. Так, в ходе внедрения маркировки на рынке воды выявилось 460 производителей, которые до этого не отчитывались ни в один орган власти, — более четверти рынка, — говорит руководитель управления безакцизной пищевой продукции Центра развитий перспективных технологий Юлия Кузьмина.



Напомним, минеральная и питьевая вода в Казани за прошлый год подорожала на 6,7%. Средняя цена одного литра в августе 2023-го составила 37,68 рубля.

Дарья Пузикова