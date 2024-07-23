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Сегодня по Татарстану ожидается облачная погода, температура составит не более +24 градусов

07:00, 23.07.2024
Сегодня по Татарстану ожидается облачная погода, температура составит не более +24 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода, в отдельных районах небольшой дождь, грозы. Максимальная температура воздуха днем — от +19 до +24 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани осадков не ожидается, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +20 до +22 градусов.

Напомним, что Гидрометцентр России спрогнозировал похолодание в Поволжье и на Урале. По словам синоптиков, температуры в эти регионах не будут достигать 20-градусных отметок.

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