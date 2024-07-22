На трассе М-3 «Украина» временно перекроют второстепенный проезд в сторону Москвы

Фото: Максим Платонов

В Калужской области на 176-м км федеральной трассы М-3 «Украина» будут проводиться работы на надземном пешеходном переходе. В связи с этим в ночь со вторника на среду будет закрыт второстепенный проезд в направлении Москвы, а также съезд к Мостовскому карьеру.

Водителей просят учитывать эти изменения и выбирать маршрут для объезда через деревню Мстихино, пишет «Автодор».

С 23 по 24 июля будет ограничено движение по мосту через реку Тоша на 100+670 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Лимит вводится в связи с ремонтными работами.

Рената Валеева