На трассе Казань — Буинск — Ульяновск ограничат движение из-за ремонтных работ

Фото: Максим Платонов

С 23 по 24 июля будет ограничено движение по мосту через реку Тоша на 100+670 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Ограничение вводится в связи с ремонтными работами, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Учреждение просит водителей учесть ограничения и выбирать альтернативные маршруты:

Апастово — Тетюши;

Буинск — Тетюши.

После завершения работ движение будет восстановлено в штатном режиме.

Напомним, Путин открыл новый участок трассы М-11 Москва — Петербург. В Твери состоялось открытие нового участка трассы М-11 «Нева». Участок представляет собой 60-километровую автостраду Северного обхода Твери и является завершающим этапом строительства трассы.



Анастасия Фартыгина