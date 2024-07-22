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На трассе Казань — Буинск — Ульяновск ограничат движение из-за ремонтных работ

09:59, 22.07.2024
На трассе Казань — Буинск — Ульяновск ограничат движение из-за ремонтных работ
Фото: Максим Платонов

С 23 по 24 июля будет ограничено движение по мосту через реку Тоша на 100+670 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Ограничение вводится в связи с ремонтными работами, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Учреждение просит водителей учесть ограничения и выбирать альтернативные маршруты:

  • Апастово — Тетюши;
  • Буинск — Тетюши.

    После завершения работ движение будет восстановлено в штатном режиме.

    Напомним, Путин открыл новый участок трассы М-11 Москва — Петербург. В Твери состоялось открытие нового участка трассы М-11 «Нева». Участок представляет собой 60-километровую автостраду Северного обхода Твери и является завершающим этапом строительства трассы.

    Анастасия Фартыгина

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