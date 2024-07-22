На трассе Казань — Буинск — Ульяновск ограничат движение из-за ремонтных работ
С 23 по 24 июля будет ограничено движение по мосту через реку Тоша на 100+670 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Ограничение вводится в связи с ремонтными работами, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Учреждение просит водителей учесть ограничения и выбирать альтернативные маршруты:
- Апастово — Тетюши;
- Буинск — Тетюши.
После завершения работ движение будет восстановлено в штатном режиме.
Напомним, Путин открыл новый участок трассы М-11 Москва — Петербург. В Твери состоялось открытие нового участка трассы М-11 «Нева». Участок представляет собой 60-километровую автостраду Северного обхода Твери и является завершающим этапом строительства трассы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.