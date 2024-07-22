В Татарстане объявлено штормовое предупреждение — ожидаются грозы и сильные дожди

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Сегодня в Татарстане прогнозируется облачность с прояснениями, в отдельных районах сильный дождь, грозы, возможен град и туман. Максимальная температура воздуха днем — от +19 до +24 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани ожидается аналогичная ситуация с погодой — дождь, местами гроза. Максимальная температура воздуха днем — от +22 до +24 градусов.

В связи с этим Гидрометцентр РТ заявляет о штормовом предупреждении — на территории республики в первую половину дня ожидаются очень сильный дождь и ливень.