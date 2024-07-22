Cергея Неверова могут освободить от должности вице-спикера Госдумы

Cергея Неверова могут освободить от должности вице-спикера Госдумы. Соответствующий проект постановления внесен в нижнюю палату и будет рассмотрен 24 июля.

В Госдуму также внесен проект постановления об освобождении от должностей Дмитрия Свищева и Павла Завального. Они являются главами комитетов нижней палаты по спорту и энергетике, сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе стало известно, что освобожденные посты могут занять бывшие члены правительства. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко может занять пост вице-спикера, экс-министр спорта Олег Матыцин — главы Комитета по спорту, экс-министр энергетики Николай Шульгинов — руководителя Комитета по энергетике.

Разиль Самигуллин