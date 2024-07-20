Роспотребнадзор: в России за последние годы зафиксированы только единичные случаи листериоза

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в России благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тысяч населения. Ситуация находится под постоянным контролем ведомства.

По итогам 2023 года было исследовано около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. По микробиологическим показателям выявлено около 4% проб, не соответствующих гигиеническим нормативам. В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической ситуации только по итогам прошлого года изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, сообщает Интерфакс.

Напомним, сегодня в США объявили о вспышке листериоза. Данное заболевание опасно для новорожденных детей, людей старше 60 лет и для тех у кого ослаблен иммунитет. В зоне риска также беременные женщины. Ранее о вспышке болезни заявили в Канаде.

Разиль Самигуллин