Ущерб от глобального сбоя систем Windows может обойтись мировой экономике в $500 млн

Фото: Динар Фатыхов

По мнению кандидата экономических наук Леонида Хазанова, глобальный сбой в работе операционных систем Windows обойдется мировой экономике примерно в $500 млн.

Также эксперты «БКС Мир инвестиций» и банка БКФ уверены, что ущерб составит миллиарды долларов. По оценкам экспертов, сильнее других от сбоя пострадали авиаотрасль, сектор железнодорожных перевозок и финансовая сфера, сообщает Газета.ru.

Вчера был зафиксирован глобальный сбой в работе программного обеспечения Microsoft, что привело к серьезным проблемам в различных сферах. Нарушения затронули банки, коммунальные предприятия, авиакомпании, СМИ, телекоммуникационные компании и другие организации.

Эксперты в сфере кибербезопасности предполагают, что на полное устранение глобального сбоя в системах Microsoft потребуется несколько дней. Они отметили, что, учитывая масштабы нарушения в работе, на его устранение может потребоваться несколько дней.

Разиль Самигуллин