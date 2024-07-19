Эксперты прогнозируют устранение проблемы работы систем Microsoft в течение нескольких дней

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Эксперты в сфере кибербезопасности предполагают, что на полное устранение глобального сбоя в системах Microsoft потребуется несколько дней. Они отметили, что учитывая масштабы нарушения в работе, на его устранение может потребоваться несколько дней. Перебои могут наблюдаться в пятницу и на протяжении выходных.

Информация о нарушениях в работе сервисов Microsoft поступала из банков, телекоммуникационных компаний, авиалиний и объектов торговли, расположенных в странах Европы, а также в США, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Особенно сложная ситуация сложилась в аэропортах.

Глава компании по информационной безопасности CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема, которая привела к сбоям в работе систем Microsoft по всему миру, обнаружена, и компания работает над ее устранением, сообщает «Интерфакс».

Стоит отметить, что сегодня в Минцифры не поступали сообщения о сбоях в системах российских аэропортов, сообщает пресс-служба министерства. В ведомстве отметили, что ситуация с «Майкрософт» в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО.

Разиль Самигуллин