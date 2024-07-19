Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной военной службы
Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной военной службы. В новый перечень могут войти 237 специальностей и более 1,4 тыс. предприятий.
В новый список профессий альтернативной военной службы предлагают добавить инженера по метрологии, инженера по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролога, врача по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методиста по лечебной физкультуре, операционного медбрата, библиотекаря средней квалификации и других, сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что в прошлом году комитет по законности и правопорядку Госсовета Татарстана поддержал инициативу о предоставлении призывникам разрешения на альтернативную военную службу на предприятиях ОПК.
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