Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной военной службы

Фото: Динар Фатыхов

Минтруд России предложил расширить перечень профессий для альтернативной военной службы. В новый перечень могут войти 237 специальностей и более 1,4 тыс. предприятий.

В новый список профессий альтернативной военной службы предлагают добавить инженера по метрологии, инженера по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролога, врача по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, инструктор-методиста по лечебной физкультуре, операционного медбрата, библиотекаря средней квалификации и других, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что в прошлом году комитет по законности и правопорядку Госсовета Татарстана поддержал инициативу о предоставлении призывникам разрешения на альтернативную военную службу на предприятиях ОПК.

Разиль Самигуллин