В Татарстане хотят модернизировать систему «Государственные и муниципальные услуги» за 18,4 миллиона рублей

Фото: Олег Тихонов

Проект на 4 миллиона татарстанцев

На модернизацию информационной системы «Прикладная платформа «Государственные и муниципальные услуги» в РТ выделяется 18,4 млн рублей. Заказчиком проекта выступает «Центр цифровой трансформации Татарстана».

Исполнителю проекта поручают создать новую систему на 4 миллиона человек.

Среди задач системы — автоматизация процесса приема и регистрации документов, обеспечение электронного взаимодействия органов и организаций, участвующих в процессе оказания услуг, и межведомственного информационного взаимодействия с другими государственными органами и органами местного самоуправления.

Кроме того, она должна будет способствовать повышению открытости и эффективности исполнения госфункций, а также предоставления услуг для физических и юридических лиц.



Новая система предназначена для четырех миллионов человек и должна способствовать повышению открытости и эффективности исполнения государственных функций, а также предоставления услуг. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бумажный оборот на минимум

Проект призван повысить эффективность оказания услуг физическим и юридическим лицам, а также минимизировать использование бумажного документооборота. Для этого система будет автоматизировать процессы приема и регистрации документов, проверять их комплектность и правильность заполнения, обеспечивать электронное взаимодействие органов и организаций, участвующих в процессе оказания услуг, и многое другое.



Планируется, что система будет работать в режиме «24 на 7» и сможет обрабатывать запросы пользователей за 3 секунды при одновременной нагрузке в 10 тысяч человек. Ее также хотят интегрировать с внешними системами для улучшения функциональности межведомственных заданий.

Помимо прочего, заказчик хочет уделить особое внимание к устойчивости системы к программно-аппаратным ошибкам и отказам технических и программных средств. По задумке ведомства, система должна будет обеспечивать восстановление ПО серверов в случае сбоя работы оборудования и сохранность ранее введенных данных при обновлениях.

Из-за крупного сбоя ПО в системе crowdstrike крупнейшие мировые фирмы столкнулись с проблемами в работе. Это повлияло на функционал крупных аэропортов, из-за чего по всему миру было отменено более 2,2 тыс. авиарейсов и почти 24 тыс. задержаны.

Также сегодня стало известно, что Татарстан стал первым регионом в России, который испытал новый способ заключения цифрового контракта с единственным поставщиком. Это произошло в рамках пилотного проекта, запущенного Федеральным казначейством 1 июля.

Олег Исаков