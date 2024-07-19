Завтра на территории Татарстана ночью и утром местами ожидается туман
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий 20 июля. Так, местами в республике ночью и утром ожидается туман.
Также в регионе днем местами прогнозируется гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.
Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующей недели в регионе сохранится неустойчивая погода. В Татарстане прогнозируются местами дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.
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