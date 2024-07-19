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Завтра на территории Татарстана ночью и утром местами ожидается туман

15:19, 19.07.2024
Завтра на территории Татарстана ночью и утром местами ожидается туман
Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий 20 июля. Так, местами в республике ночью и утром ожидается туман.

Также в регионе днем местами прогнозируется гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующей недели в регионе сохранится неустойчивая погода. В Татарстане прогнозируются местами дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.

Разиль Самигуллин

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