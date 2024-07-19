В России планируется к 2025 году создать ГОСТ для шаурмы

Фото: Максим Платонов

В 2025 году шаурма получит статус стандартизированного продукта. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на заявление главы Роскачества Максима Протасова. ГОСТ будет включать в себя санитарно-эпидемиологические условия на всех этапах производства, технологические процессы изготовления, транспортировки и реализации продукта.

По словам Протасова, разработка «стандарта» по шаурме идет полным ходом, так как продукт относится к категории повышенного эпидемиологического риска.

— В нем могут быстро развиваться и расти микробы из-за разности температур ингредиентов и высокой влажности некоторых компонентов блюда, — добавил глава Роскачества. — Однако детальная рецептура шаурмы не будет регламентироваться ГОСТом.

Отмечается, что сейчас отсутствуют четкие технологические регламенты к процессу изготовления как полуфабриката из мяса или птицы для шаурмы, так и готового к употреблению продукта. Новый стандарт призван урегулировать ситуацию и описать оптимальные безопасные технические требования к шаурме.



По итогу глава Роскачества призвал производителей шаурмы следовать ГОСТу, чтобы снизить риски для производства, риски для потребителей и риски для бизнеса.

Между тем сегодня это же учреждение выявило опасные вещества в 21 марке детских подгузников.

Олег Исаков