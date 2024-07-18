В России ФСБ предоставят доступ к госреестру ЗАГС

Фото: Максим Платонов

Федеральная служба безопасности может получить доступ к информации из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Данные поправки были одобрены комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Согласно поправкам, Федеральная налоговая служба, которая является оператором госреестра ЗАГС, будет предоставлять ФСБ данные, содержащиеся в реестре. Речь идет о таких сведениях, как регистрация рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установления отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах.

Сейчас сведения из единого госреестра ЗАГС могут получать МВД, ФНС, Минздрав, Росстат, Минцифры, Соцфонд РФ, ФОМС, а также избирательные комиссии и комиссии референдума, сообщает ТАСС.

В начале июня Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предполагает наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов. Данные меры будут применяться в случае недействительности документа.