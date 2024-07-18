За первое полугодие 2024 года таможенные сборы в России увеличились на 500 млрд и достигли 3,35 трлн рублей

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В первом полугодии таможенные сборы в России выросли на 500 млрд рублей и составили 3,35 трлн рублей. Об этом на встрече с президентом России заявил глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев.

— В рамках системы управления рисками довзыскано 11 млрд рублей, контроль после выпуска товаров обеспечил поступление в размере почти 25 млрд рублей, — цитируют «Ведомости» Валерия Пикалева.

По плану нынешнего года ФТС должна собрать 7,4 трлн рублей налоговых сборов. Также перед ведомством стоит задача уменьшить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут.

Стоит отметить, что за первые пять месяцев текущего года татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 1 млрд рублей таможенных платежей и утилизационного сбора.