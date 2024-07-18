Более 50 участников студенческих отрядов приступят к работе в больницах Татарстана

Фото: Максим Платонов

Более 50 студентов-медиков из разных регионов России, а также из Беларуси и Кыргызстана приедут в Татарстан для работы в больницах. Об этом сообщила пресс-служба Российских студенческих отрядов (РСО).

Проект «Призвание» стартовал 17 июля в Казани. Студенты будут помогать среднему и младшему медицинскому персоналу, выполняя обязанности санитаров и уборщиков. Их работа будет проходить в медицинских учреждениях Лениногорска и Альметьевска до конца августа.

— За 1,5 месяца студенты вливаются в профессию, многих ждут в больницах не только в следующем трудовом семестре, но и после окончания вуза, — отметила депутат Госдумы, член правления РСО Юлия Дрожжина.

Она подчеркнула, что участие студентов из Беларуси и Кыргызстана в проекте «Призвание» является отличной возможностью транслировать высокий уровень здравоохранения Татарстана не только на другие регионы, но и за рубеж.

Анастасия Фартыгина