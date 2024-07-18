Банк ЗЕНИТ повысил доходность по счету «Новый горизонт» до 18% годовых

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ повысил доходность по счету «Новый горизонт», теперь максимальная ставка составляет до 18% годовых. Проценты начисляются в конце месяца, исходя из суммы минимального остатка средств. Срок хранения средств, а также пополнение и расходные операции не ограничены.

Процентная ставка 18% годовых доступна для «новых клиентов», у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов и накопительных счетов (при наличии в указанный период накопительных счетов «Накопительный Онлайн», «Накопительный Плюс», «Горизонт» и «Пенсионный» — сумма совокупных ежедневных остатков на них не более 1 тыс. рублей). Действует на минимальный остаток денежных средств в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей в течение первых трех месяцев с даты открытия продукта.

Продукт доступен к оформлению в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

Реклама. ПАО «Банк ЗЕНИТ»