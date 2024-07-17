В Татарстане открылись сразу два обновленных офиса Сбера

Обновленные офисы Сбера открылись в Зеленодольске на Комарова, 23 и в Альметьевске по адресу: ул. Ленина, 1а.

Пространство отделений стало более открытым и комфортным для посетителей. Клиентам доступны современные и удобные локации. В офисах можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне Sber Devices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки Sber Boom Mini, умные ТВ-приставки Sber Box, умные лампы, розетки, LED-ленты и др. В обоих офисах оборудованы пункты выдачи заказов «Мегамаркета», игровые зоны для детей. Здесь также можно установить или обновить мобильное приложение Сбербанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты, получить консультацию по оформлению налогового вычета, помощь в поиске новой работы, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

До конца 2024 года в Татарстане планируется открытие еще 11 обновленных офисов Сбера, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Иннополисе, Болгаре, Лениногорске, Азнакаево и Больших Кайбицах.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

— По статистике, наши отделения в месяц посещают порядка 700 тысяч человек по всей республике. Теперь у жителей Зеленодольска и Альметьевска появилось больше поводов прийти в Сбер, чтобы решить свои финансовые и нефинансовые вопросы. Нам важно, чтобы клиенты в наших офисах чувствовали себя максимально комфортно — как в уютной студии или любимой кофейне. Мы наблюдаем реакцию и отзывы посетителей и понимаем, что двигаемся в правильном направлении.

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