Просроченная задолженность россиян перед Федеральной налоговой службой выросла в 1,3 раза

Фото: Динар Фатыхов

Просроченная задолженность налогоплательщиков перед ФНС за 2023 год увеличилась в 1,3 раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. Общий объем задолженности составил 1,3 трлн рублей, что на 32,5 млрд больше, чем в предыдущем году.

Однако пресс-служба ФНС уточнила, что эти цифры связаны с изменениями в методологии формирования бюджетной отчетности и не отражают реальную картину платежной дисциплины. В действительности она выросла в 1,5 раза, а общее число должников сократилось в 1,7 раза.

Совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС, которая включает в себя долги по налогам, сборам и другим платежам, увеличилась в два раза и составила 2,4 трлн рублей. Это говорит о том, что несмотря на рост просроченной задолженности, общая сумма долгов перед ФНС также увеличивается.

Банки выставили на продажу рекордный объем просроченной задолженности граждан за последние три года — 129,6 млрд рублей в первом полугодии 2023 года. Доля купленной коллекторами просроченной задолженности оказалась рекордной для рынка за последние три года — 89,7% от всех выставленных на продажу долгов, или 115 млрд рублей.

В прошлом году в бюджет России поступило 46,8 трлн рублей налоговых выплат, это на 11,3% больше, чем в 2022 году.