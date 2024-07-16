По 15 миллионов за штуку: Минобороны объявило награду за уничтожение американских истребителей F-15 и F-16

Фото: Максим Платонов

Военнослужащие, которые собьют американские истребители F-15 и F-16, получат денежное вознаграждение в размере 15 миллионов рублей. Об этом сообщило Министерство обороны России со ссылкой на директора компании «ФОРЭС» Илью Потанина.



— Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый [самолет] составит 15 миллионов рублей, — цитируются слова Потанина в сообщении.



По данным ведомства, бойцы группировки войск «Центр» уже получили денежное вознаграждение за уничтожение натовских танков на авдеевском направлении.

Олег Исаков