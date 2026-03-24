Акции американских компаний выросли после заявлений Трампа

Американский лидер сообщил о переговорах насчет завершения конфликта на Ближнем Востоке

В понедельник, 23 марта, индекс фондового рынка США значительно вырос после заявлений президента Штатов Дональда Трампа насчет переговоров об урегулировании ближневосточного конфликта. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее американский лидер написал в соцсети Truth Social, что решил отложить удары по иранским электростанциям на пять дней, так как США и Иран обсудили полное завершение военных действий на Ближнем Востоке. Потом Трамп сказал журналистам, что Иран хочет заключить сделку с Америкой.

Старший портфельный аналитик Ingalls & Snyder Тим Гриски позже сказал, что слова Трампа вызвали значительный оптимизм на рынке акций. Так, акции американской нефтянки Chevron Corp. и Exxon Mobil выросли на 1,7 и 0,9% соответственно, а ценные бумаги авиакомпаний — на 2,7—4,5% процента в зависимости от конкретного бизнеса (American Airlines Group, United Airlines Holdings, Delta Air Lines, Alaska Air Group, Southwest Airlines Co).

Tesla подорожала на 3,5%, Amazon.com Inc. — на 2,3%, Nvidia Corp. — на 1,7%, Apple Inc. — на 1,4%, Alphabet Inc. — на 0,4%, Microsoft Corp. — на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 631 пункт (1,38%) и составил 46 208,47 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 74,52 пункта (1,15%) — до 6 581 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 299,15 пункта (1,38%) и завершил сессию на отметке 21 946,76 пункта.

Никита Егоров