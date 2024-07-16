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В Авиастроительном районе Казани поэтапно ограничат движение транспорта

14:20, 16.07.2024
В Авиастроительном районе Казани поэтапно ограничат движение транспорта
Фото: Максим Платонов

В Казани введут поэтапные ограничения движения транспорта в Авиастроительном районе города, сообщает мэрия города. Это связано со строительством кольцующего водопровода.

  • С 22 по 31 июля полностью перекроют проезжую часть на улице 2-й Шатурской, вблизи дома №59.
  • С 1 по 10 августа частично ограничат движение на участке улицы Читинской, от дома №11 до дома №25.
  • С 11 по 20 августа будут частично закрыты проезжие части на улицах Читинской, в районе дома №25, и Айдарова, вблизи дома №114.

Напомним, в Казани на неделю ограничат движение транспорта по улице Московской. Проезжая часть в районе здания №28 будет закрыта с 17 по 23 июля.

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