В Авиастроительном районе Казани поэтапно ограничат движение транспорта
В Казани введут поэтапные ограничения движения транспорта в Авиастроительном районе города, сообщает мэрия города. Это связано со строительством кольцующего водопровода.
- С 22 по 31 июля полностью перекроют проезжую часть на улице 2-й Шатурской, вблизи дома №59.
- С 1 по 10 августа частично ограничат движение на участке улицы Читинской, от дома №11 до дома №25.
- С 11 по 20 августа будут частично закрыты проезжие части на улицах Читинской, в районе дома №25, и Айдарова, вблизи дома №114.
Напомним, в Казани на неделю ограничат движение транспорта по улице Московской. Проезжая часть в районе здания №28 будет закрыта с 17 по 23 июля.
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