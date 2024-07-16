Ярославский радиозавод представил спецтранспорт на базе шасси КАМАЗ для космических аппаратов

Фото: Максим Платонов

Ярославский радиозавод, входящий в холдинг «Российские космические системы», завершил разработку и передал Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в госкорпорацию «Роскосмос») образец специализированного транспортного средства. Машина предназначена для работы в районах приземления возвращаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей.

Новый спецтранспорт является частью комплекта средств, необходимых для приема, прослушивания и записи переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также для видеофиксации спуска и посадки возвращаемого аппарата. Автомобильный комплекс построен на базе шасси КАМАЗ повышенной проходимости. В кузове-фургоне автомобиля, помимо установленной радиоаппаратуры и телекоммуникационных шкафов, обустроены два полноценных рабочих места для персонала.

— Каждый такой заказ — это уникальная разработка, направленная на решение конкретных задач. У Ярославского радиозавода богатый опыт создания подобных автомобильных комплексов различного назначения, — подчеркнул генеральный директор радиозавода Александр Сашов.



Анастасия Фартыгина