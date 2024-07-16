В Госдуму внесли законопроект об ограничении деятельности управляющих компаний

Фото: Максим Платонов

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Сардана Авксентьева внесли в Госдуму законопроект, который призван защитить граждан от ранних шумных работ управляющих компаний, сообщает RT.



Проведение работ предлагают запретить с 22 часов вечера до 8 часов утра.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают, что подобные ограничения уже действуют в ряде регионов, однако на федеральном уровне отсутствуют. Это приводит к частым жалобам граждан на шум от газонокосилок и других работ, которые начинаются уже с раннего утра, в том числе в выходные дни.

— Чрезмерный шум и недосып, вызванные его постоянным воздействием, могут стать причиной серьезных физиологических и психологических проблем, — подчеркивают авторы законопроекта.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 161 ЖК РФ, чтобы ввести общероссийский запрет на шумные работы управляющих компаний в ночное время.

Анастасия Фартыгина