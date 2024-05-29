Путин поручил создать «дорожную карту» по развитию автотуризма на трассах М-11 и М-12

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по развитию автомобильного туризма в районах прохождения трасс М-11 «Нева» и М-12 «Восток», говорится в перечне поручений, сформулированных после мартовского совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Об этом сообщил «Интерфакс».



Разрабатывать план будет правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В рамках работы особое внимание уделят организации съездов с дорог и развитию прилегающих трасс. Также разработают места притяжения туристов и пешеходные маршруты, в том числе на особо охраняемых природных территориях.

Первый доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, далее доклады ожидаются раз в год.



Напомним, с 27 мая 2024 года на некоторых участках платной автодороги М-12 «Восток» можно будет приобрести абонементы. Это позволит пользователям, совершающим частые и регулярные поездки по этой дороге, экономить от 15 до 20% стоимости проезда.

Рената Валеева