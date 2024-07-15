ChatGPT входит в автомобили трех крупных производителей

Технология ChatGPT становится частью новых автомобилей от трех ведущих европейских производителей Stellantis. Модели от французской компании Peugeot, немецкой Opel и британской Vauxhall получат интеграцию с этим AI-инструментом в рамках системы голосовой помощи SoundHound Chat AI. Технология уже доступна в автомобилях 11 стран, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Испанию и Великобританию. К концу июля она будет поддерживаться в 17 странах и на 12 языках. Этот запуск становится еще одним значимым шагом для Stellantis, в состав которой входят такие американские бренды, как Jeep, Chrysler, Dodge и Ram.

Помимо новых моделей Peugeot, Opel и Vauxhall, старые модели также смогут воспользоваться обновлениями программного обеспечения по запросу.

Интеграция генеративного ИИ в голосовые системы набирает обороты в автомобильном мире. Недавно Volkswagen подтвердил использование ChatGPT в нескольких моделях, включая всю линейку электромобилей ID. Скоро к ним присоединится Audi, где интеграцию обеспечивает решение Chat Pro от компании Cerence из Массачусетса.



Екатерина Петрова