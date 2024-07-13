Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей руководителей федеральных и национальных проектов

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил кураторов для некоторых федеральных проектов, которые направлены на социально-экономическое развитие страны.

Денис Мантуров

Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать проекты «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», «Взлет — от стартапа до IPO», «Цифровая экосистема «Одно окно» экспортера» и «Развитие производств новых материалов». Эти инициативы относятся к направлению «Технологический рывок».

Дмитрий Патрушев

Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет отвечать за реализацию проектов «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла» и «Геология: возрождение легенды», которые входят в направление «Экология». Также он будет руководить проектом «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК», который относится к направлению «Технологический рывок».



Антон Алиханов

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов будет отвечать за национальные проекты «Международная кооперация и экспорт» и «Беспилотные авиационные системы».



Роман Старовойт

Министерство транспорта во главе с Романом Старовойтом будет заниматься транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Заместитель министра обороны Андрей Булыга будет руководить федеральным проектом «Автомобильные дороги Минобороны России», который входит в нацпроект.



Сергей Обрывалин

Федеральный проект «Придумано в России» будет находиться под руководством первого заместителя министра культуры Сергея Обрывалина. В рамках этого проекта реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению «Социальная сфера».

Кураторы и руководители остальных федеральных и национальных проектов будут назначены после того, как аппарат правительства подготовит согласованные предложения.