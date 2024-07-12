Состоялся телефонный разговор министров обороны России и США
Состоялся телефонный разговор министров обороны России и США. Андрей Белоусов и Ллойд Остин подняли вопросы о предотвращении угроз безопасности и снижении риска возможной эскалации.
Разговор состоялся 12 июля по инициативе российской стороны, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Последний разговор глав военных ведомств состоялся 25 июня. Тогда Ллойд Остин отметил важность поддержания каналов коммуникации.
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