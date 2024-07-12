Казань готова принять часть соревнований в рамках Игр стран ШОС

Фото: Максим Платонов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань может принять часть мероприятий в рамках предстоящих Игр стран ШОС, сообщает ТАСС.

В июне министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о достигнутой договоренности о проведении Игр стран ШОС на территории России. В настоящее время не определен город и формат проведения соревнований, но Казань готова предложить свою кандидатуру. Возможно, мероприятия будут распределены между несколькими городами.

Владимир Леонов подчеркнул, что у Казани есть большой опыт в проведении масштабных международных соревнований. В этом году город принял два крупных турнира — «Игры будущего» и Игры БРИКС. Министр спорта добавил, что эти мероприятия были организованы практически с нуля и стали одними из самых крупных с точки зрения открытости страны международному сообществу.

В середине июня министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что страны БРИКС должны совместно бороться с попытками определенных мировых структур использовать спортивную сферу в качестве инструмента дискриминации по национальному или какому-либо другому принципу.