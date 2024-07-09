В России может появиться проект «управляемого найма» мигрантов

Фото: Максим Платонов

В России могут разработать федеральный проект, направленный на повышение управляемости найма мигрантов. Эта инициатива вошла в рабочую версию национального проекта «Кадры». На текущий момент его структура не утверждена, его наполнение прорабатывается, сообщает РБК.

Национальный проект «Кадры» должен заработать с 2025 года и будет направлен на синхронизацию потребностей экономики и предложения на рынке труда. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала четыре федеральных проекта в его рамках — по трудоустройству выпускников, вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, снижению продолжительности временной нетрудоспособности и трансформации подходов к профессиональному развитию работающих граждан.

Федеральный проект «Качественная трудовая миграция» предполагает повышение управляемости найма иностранных работников через развитие организованного набора мигрантов. Для этого планируется создать оператора организованного набора — ППК «Работа в России», который будет выполнять роль кадрового центра для российских компаний.

Среди других мероприятий нацпроекта — вынос ряда процедур (медосмотра, дактилоскопии, проверки знания русского языка) за пределы России, привязка иностранного работника к работодателю и расширение географии стран, из которых в рамках оргнабора прибывают работники. К 2030 году ожидается привлечение не менее 300 тыс. трудовых мигрантов в Россию. Инструмент организованного найма уже применяется, например, в соглашениях с Таджикистаном и Узбекистаном.

В конце прошлого года на заседании Совета Безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям раис Татарстана заявил о важности сохранения контроля в миграционной сфере. Это нужно делать в целях поддержания общественного порядка и общественной безопасности, сказал он.