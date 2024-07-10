ФСБ пресекла контрабанду комплектующих для военной техники в Челябинской области

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ФСБ России по Челябинской области задержали мужчину, который подозревается в контрабанде комплектующих для бронетанковой и боевой воздушной техники. По решению суда он заключен под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном перемещении через государственную границу вооружения, иной военной техники группой лиц по предварительному сговору.

По данным ФСБ, мужчина намеревался отправить комплектующие для военной техники через транспортную компанию в одну из стран Центрально-Азиатского региона.

Сегодня утром стало известно, что ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб совершить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.