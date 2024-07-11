В Казани на улице Родины к 1 сентября откроется новая школа

В Казани на улице Родины к 1 сентября откроется новая школа. Учебное заведение находится рядом с ЖК «Новые Горки». В настоящее время работы на объекте завершены на 83%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Учреждение, которое расположится в ЖК «Новые Горки», будет направлено на эколого-технологическое обучение с профильными кабинетами химии и биологии. В настоящее время в столице Татарстана помимо школы на улице Родины параллельно строятся два учебных заведения в микрорайонах М14 «Гаилә» и в ЖК «Весна-2».

В начале июля также стало известно, что в новом учебном году в 28 казанских школах начнут работу 57 психолого-педагогических классов. В программу обучения включены дополнительные предметы — психология и педагогика.