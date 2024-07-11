В Казани хотят разрешить проводить регистрацию брака в культурных и развлекательных объектах
Казанцам хотят разрешить проводить регистрацию брака в культурных и развлекательных объектах города. Место для бракосочетания пара сможет выбрать самостоятельно. Соответствующий проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.
Также документом введут некоторые правила для участников церемонии бракосочетания. А именно:
- бережное отношение к имуществу зала регистрации;
- выплата компенсации в случае нанесения ущерба месту проведения бракосочетания;
- молодожены должны соблюдать рекомендации работника органа ЗАГСа и покинуть место проведения регистрации по окончании мероприятия.
Участникам церемонии бракосочетания будет запрещено:
- участникам и гостям церемонии проносить на объекты крупногабаритные предметы;
- распивать спиртные напитки;
- навязывать собственный сценарий проведения церемонии;
- заходить в зал в верхней одежде;
- перемещаться по залу во время церемонии;
- разбрасывать крупы и лепестки;
- снимать на камеру рабочие кабинеты и служебные помещения и т.д.
В документе также указывается, что работники ЗАГСа не будут оказывать дополнительные услуги по желанию участников регистрации. В случае игнорирования просьб и замечаний работников о недопустимости нарушения правил, они имеют право вызвать полицию.
В прошлом году молодоженам также предоставили новые площадки для проведения регистраций бракосочетаний. Так, исполком Казани разрешил проводить государственные регистрации заключения брака в торжественной обстановке на территории префектуры «Старый город». Свадьбы горожане смогут организовывать на набережной озера Нижний Кабан, на Юнусовской площади и в сквере на улице Зайни Султана.
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