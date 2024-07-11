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В Казани хотят разрешить проводить регистрацию брака в культурных и развлекательных объектах

10:25, 11.07.2024
В Казани хотят разрешить проводить регистрацию брака в культурных и развлекательных объектах
Фото: Максим Платонов

Казанцам хотят разрешить проводить регистрацию брака в культурных и развлекательных объектах города. Место для бракосочетания пара сможет выбрать самостоятельно. Соответствующий проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Также документом введут некоторые правила для участников церемонии бракосочетания. А именно:

  • бережное отношение к имуществу зала регистрации;
  • выплата компенсации в случае нанесения ущерба месту проведения бракосочетания;
  • молодожены должны соблюдать рекомендации работника органа ЗАГСа и покинуть место проведения регистрации по окончании мероприятия.

Участникам церемонии бракосочетания будет запрещено:

  • участникам и гостям церемонии проносить на объекты крупногабаритные предметы;
  • распивать спиртные напитки;
  • навязывать собственный сценарий проведения церемонии;
  • заходить в зал в верхней одежде;
  • перемещаться по залу во время церемонии;
  • разбрасывать крупы и лепестки;
  • снимать на камеру рабочие кабинеты и служебные помещения и т.д.

В документе также указывается, что работники ЗАГСа не будут оказывать дополнительные услуги по желанию участников регистрации. В случае игнорирования просьб и замечаний работников о недопустимости нарушения правил, они имеют право вызвать полицию.

В прошлом году молодоженам также предоставили новые площадки для проведения регистраций бракосочетаний. Так, исполком Казани разрешил проводить государственные регистрации заключения брака в торжественной обстановке на территории префектуры «Старый город». Свадьбы горожане смогут организовывать на набережной озера Нижний Кабан, на Юнусовской площади и в сквере на улице Зайни Султана.

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