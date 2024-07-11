В Казани хотят разрешить проводить регистрацию брака в культурных и развлекательных объектах

Фото: Максим Платонов

Казанцам хотят разрешить проводить регистрацию брака в культурных и развлекательных объектах города. Место для бракосочетания пара сможет выбрать самостоятельно. Соответствующий проект постановления исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Также документом введут некоторые правила для участников церемонии бракосочетания. А именно:

бережное отношение к имуществу зала регистрации;

выплата компенсации в случае нанесения ущерба месту проведения бракосочетания;

молодожены должны соблюдать рекомендации работника органа ЗАГСа и покинуть место проведения регистрации по окончании мероприятия.

Участникам церемонии бракосочетания будет запрещено:

участникам и гостям церемонии проносить на объекты крупногабаритные предметы;

распивать спиртные напитки;

навязывать собственный сценарий проведения церемонии;

заходить в зал в верхней одежде;

перемещаться по залу во время церемонии;

разбрасывать крупы и лепестки;

снимать на камеру рабочие кабинеты и служебные помещения и т.д.

В документе также указывается, что работники ЗАГСа не будут оказывать дополнительные услуги по желанию участников регистрации. В случае игнорирования просьб и замечаний работников о недопустимости нарушения правил, они имеют право вызвать полицию.

В прошлом году молодоженам также предоставили новые площадки для проведения регистраций бракосочетаний. Так, исполком Казани разрешил проводить государственные регистрации заключения брака в торжественной обстановке на территории префектуры «Старый город». Свадьбы горожане смогут организовывать на набережной озера Нижний Кабан, на Юнусовской площади и в сквере на улице Зайни Султана.