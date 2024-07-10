В Татарстане продолжается встреча глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС
В Казани проходит встреча министров чрезвычайных ведомств стран-участниц БРИКС, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В ходе встречи участники активно обсуждают подготовку к саммиту глав государств БРИКС, а также вопросы защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности.
Особое внимание уделяется сотрудничеству в области предотвращения и ликвидации ситуаций техногенного и природного характера.
Татарстан, как промышленный регион, накопил огромный опыт в предотвращении и ликвидации техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Республика принимала множество масштабных мероприятий и обеспечивала их безопасность.
Спасатели стран БРИКС уже обсуждали работу во время стихийных бедствий и проводили совместные учения. По итогам встречи в Казани появится декларация с предложениями по дальнейшей работе. Международное совещание продолжится завтра. Также состоится выставка спасательной техники и учения по тушению пожара, ликвидации разлива нефтепродуктов и спасению людей на воде.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.