В Татарстане продолжается встреча глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС

Фото: Максим Платонов

В Казани проходит встреча министров чрезвычайных ведомств стран-участниц БРИКС, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В ходе встречи участники активно обсуждают подготовку к саммиту глав государств БРИКС, а также вопросы защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется сотрудничеству в области предотвращения и ликвидации ситуаций техногенного и природного характера.

Татарстан, как промышленный регион, накопил огромный опыт в предотвращении и ликвидации техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Республика принимала множество масштабных мероприятий и обеспечивала их безопасность.



Спасатели стран БРИКС уже обсуждали работу во время стихийных бедствий и проводили совместные учения. По итогам встречи в Казани появится декларация с предложениями по дальнейшей работе. Международное совещание продолжится завтра. Также состоится выставка спасательной техники и учения по тушению пожара, ликвидации разлива нефтепродуктов и спасению людей на воде.