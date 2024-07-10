Генпрокуратура признала The Moscow Times нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России признала британское издание The Moscow Times («Москоу таймс») нежелательной в стране организацией, сообщается на сайте ведомства.

— Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике, — говорится в сообщении ведомства.

По требованию Генпрокуратуры России ранее доступ к сайту организации ограничен Роскомнадзором в связи с систематическим размещением публикаций, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов государственной власти РФ по проведению специальной военной операции.

Напомним, группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в России нежелательными.