С начала года из Татарстана на СВО ушли 23 иностранца
Подписали контракт с Минобороны РФ в этом году и отправились служить на СВО из Татарстана 23 иностранных гражданина. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД Татарстана Марат Галеев, отвечая на вопрос «Реального времени».
«В ходе беседы с этими людьми выясняется — кто-то реально хочет получить гражданство РФ, кто-то уходит с целью получения материальных благ, а кто-то — за идею», — подчеркнул Галеев.
Данных о контрактниках-иностранцах по итогам 2023 года он сходу привести не смог, но сказал — их было больше.
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