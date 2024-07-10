В России могут ограничить время ознакомления обвиняемого с уголовным делом

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минюста, направленную на ограничение времени, которое обвиняемые могут потратить на ознакомление с материалами уголовного дела. Согласно предложенному законопроекту, для предварительного следствия устанавливается лимит в три месяца, а для дознания — десять суток, сообщает «Коммерсантъ».

Авторы законопроекта считают, что действующий порядок дает возможность затягивать производство по делу, поскольку участники судопроизводства злоупотребляют своими правами. Однако представители Федеральной палаты адвокатов РФ опасаются, что поправки могут негативно сказаться на процессуальных правах. В частности, сторона защиты может не успеть ознакомиться с материалами дела и окажется не подготовленной к суду.





Напомним, в середине июня президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на длительные свидания с родственниками для заключенных, находящихся в следственных изоляторах.