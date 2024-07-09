В России начался сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями

Фото: Салават Камалетдинов

Эпидемиологическая ситуация с коклюшем и корью в России стабилизировалась, но начался сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ), сообщили в Роспотребнадзоре. Обычно такие инфекции распространяются в весенне-летние и осенние месяцы. Это связано с началом купального сезона и отпускного периода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала возможные причины распространения энтеровирусных инфекций. Среди них — занос инфекции из-за некачественной организации «утренних фильтров» и несоблюдение требований санитарного законодательства при регистрации инфекции. Также риск заболевания может быть связан с недостаточным вниманием к личной гигиене в местах с большим скоплением людей. Попова обратила внимание на важность проведения профилактических мероприятий.

Роспотребнадзор подготовил и утвердил методические указания для совершенствования эпиднадзора за ЭВИ. В регионы направлены соответствующие методические письма.

Напомним, что в Казани несколько человек продолжают лечение после съеденной инфицированной продукции от фирмы «Кухня на районе» — Роспотребнадзор приостановил ее деятельность на три месяца.