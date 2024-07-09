В Алексеевском районе Татарстана нашли несанкционированную свалку битого кирпича
В Алексеевском районе Татарстана на территории села Саконы Лебяжинского сельского поселения обнаружена несанкционированная свалка битого кирпича площадью 20 кв.м. Незаконное размещение отходов нашли в ходе мониторинга территорий, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
В адрес исполкома поселения выдано предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства и необходимости принятия мер по ликвидации свалки.
Стоит напомнить, что в мае в рамках санитарно-экологического двухмесячника было выявлено более 1 700 нарушений. Задействованные в мероприятии ведомства и министерства обнаружили 746 случаев несанкционированного размещения отходов, 434 нарушения правил благоустройства, 457 нарушений санитарных норм, 19 нарушений на строительных площадках и 48 случаев нарушения правил пользования объектами животного мира.
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