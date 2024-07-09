В Казани вырос спрос на специалистов в промышленности

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на работников промышленности Казани за год увеличился на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работы», которые есть в распоряжении «Реального времени». Эксперты изучили динамику числа вакансий и предлагаемых зарплат для работников производства, обнаружив, что спрос казанских работодателей на специалистов в этой сфере вырос в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

В то же время средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников увеличились на 14%, достигнув отметки в 66 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день. В целом промышленное производство стало одной из самых востребованных отраслей, занимая 14,4% от общего числа вакансий.

Больше всего выросло число вакансий на стропальщика, где спрос работодателей увеличился более чем на 64%. Вакансий для инженеров также стало больше на 29%, а для столяров — почти на 12%.

— Многие работодатели стремятся решить кадровый вопрос с помощью переобучения сотрудников. По данным «Авито Работы», в России зимой 2023—2024 года число вакансий с возможностью переобучиться у работодателя и приобрести новую профессию выросло в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Важно отметить, что в сфере промышленности Казани самой высокооплачиваемой профессией в первом полугодии текущего года стала профессия токаря — предлагаемая заработная плата для новых сотрудников составила около 132 тыс. рублей в месяц. В рейтинг также вошли профессии фрезеровщика и инженера со средними зарплатными предложениями в 117 и 75 тыс. рублей в месяц соответственно.