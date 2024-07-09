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В Татарстане создали Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан

09:50, 09.07.2024
В Татарстане создали Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан
Фото: Миляуша Кашафутдинова

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в республике. Совет будет консультировать органы исполнительной власти, местного самоуправления и других субъектов патриотического воспитания.

В его состав вошли депутаты Госсовета Татарстана, представители органов исполнительной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций и другие субъекты патриотического воспитания. Возглавил Совет премьер-министр республики Алексей Песошин. Его заместителями стали заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и заместитель руководителя администрации раиса Руслан Мухарлямов.

В сферу деятельности Совета войдет:

  • рассмотрение вопросов реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан;
  • разработка совместных проектов в области патриотического воспитания и представление ежегодного отчета о реализации госполитики в этой области;
  • подготовка предложений раису Татарстана по актуальным вопросам патриотического воспитания;
  • обеспечение взаимодействия органов власти по вопросам патриотического воспитания.

Согласно документу, заседания Координационного совета будут проходить не реже одного раза в шесть месяцев. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета будет осуществлять Министерство по делам молодежи Татарстана.

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