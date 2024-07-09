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В Татарстане после заражения ботулизмом в больнице остаются три человека

09:31, 09.07.2024
В Татарстане после заражения ботулизмом в больнице остаются три человека
Фото: Салават Камалетдинов

В Татарстане после заражения ботулизмом в больнице остаются три человека. Сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы выписали еще троих пациентов, сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, первые случаи заражения ботулизмом были зафиксированы 17 июня в Казани после употребления салата лобио производства ООО «Локалкитчен» (Москва). Позже количество заболевших увеличилось до 20 человек.

Стоит подчеркнуть, что к 8 июля в России в стационарах оставался 41 пациент с ботулизмом. Из них девять человек находились на искусственной вентиляции легких.

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