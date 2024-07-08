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Банк России опубликовал курс валют с 9 июля

17:42, 08.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 9 июля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 9 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня понизилась на 0,03 рубля, доллар поднялся в цене на 0,03 рубля, евро также подорожал — на 0,09 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 11,98 рубля;
  • доллар 88,17 рубля;
  • евро 95,66 рубля.

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