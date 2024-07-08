Банк России опубликовал курс валют с 9 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 9 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня понизилась на 0,03 рубля, доллар поднялся в цене на 0,03 рубля, евро также подорожал — на 0,09 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 11,98 рубля;
- доллар 88,17 рубля;
- евро 95,66 рубля.
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