В США бум книжных магазинов, которые специализируются на любовных романах

Книжные магазины, специализирующиеся на любовных романах, переживают настоящий бум, отмечают эксперты. Раньше романтическая литература занимала лишь скромную полку в задней части магазина, теперь этот жанр доминирует в списках бестселлеров, а по всем Соединенным Штатам открываются специализированные магазины.

За последние два года в США появилось более 20 специализированных магазинов. Большинство из них принадлежат и управляются женщинами, которые также составляют основную аудиторию читателей. Согласно данным Circana BookScan, продажи романтической литературы выросли с 18 млн экземпляров в 2020 году до более чем 39 млн в 2023 году.

Эксперты отмечают, что произошел культурный сдвиг в восприятии медиа, ориентированного на женщин. Все больше людей осознают, что романы не только продаются, но и обладают художественной и развлекательной ценностью. Такие писатели, как Сара Дж. Маас, Колин Гувер и Ребекка Яррос, занимают верхние строчки списков бестселлеров. Издатели расширяют свои списки романов, привлекая авторов самиздата большими авансами и создавая новые импринты.

Продажи романтической литературы резко возросли во время пандемии, когда люди стали больше читать и искать утешение в любовных историях. Популярность BookTok на платформе TikTok также сыграла свою роль и привлекла молодых читателей видеороликами, в которых пользователи делятся своими любимыми книгами.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова