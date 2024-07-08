Правительство увеличило размер субсидирования кредитов для организаций ОПК
Правительство Российской Федерации увеличило размер субсидий для льготных кредитов, предоставляемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции. Теперь сумма субсидий составляет 600 миллионов рублей, что на 400 миллионов больше, чем было ранее. Об этом сообщается на сайте правительства.
— Правительство увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса, — сказано в тексте распоряжения.
Напомним, за первый квартал 2024 года почти 4 тысячи выпускников учебных заведений Татарстана устроились на предприятия ОПК.
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