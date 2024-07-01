К российским специалистам попала американская система наведения ATACMS

Российские ученые исследуют систему наведения и корректировки траектории оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста по работе с вооружением.

По словам эксперта, появилась возможность изучить работу систем ракеты на всей траектории полета, а также варианты корректирования траектории. У специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.

Специалист рассказал, что ракета оснащена тремя лазерными кольцевыми гироскопами, которые удерживают ее на отстроенной баллистической траектории. Благодаря GPS-антенне производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории.

ATACMS — это оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.

Напомним, сотрудники таможенной службы России 24 мая перехватили 12 балочных держателей для авиаракет, которые планировалось отправить на Украину через Грузию.