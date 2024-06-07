Министр труда и социальной защиты Антон Котяков: «Планов вводить шестидневную рабочую неделю в России нет»

Фото: Максим Платонов

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России не планируется вводить шестидневную рабочую неделю. По словам министра, трудовое законодательство достаточно гибкое, чтобы работники могли формировать удобный график работы, сообщает «Коммерсантъ».

Введение шестидневной рабочей недели маловероятно из-за рекордно низкой безработицы, отметил Котяков. Ранее с инициативой ввести шестидневку выступала ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Однако, как подчеркнул министр, работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить, а работник — что он получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день.

Котяков также напомнил, что трудовое законодательство предусматривает повышенную оплату при переработках, а также возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни. Министр считает, что гибкость трудового законодательства позволяет избежать необходимости в шестидневной рабочей неделе.

Однако стоит отметить, что некоторые предприятия могут устанавливать шестидневную рабочую неделю, если это обусловлено условиями производства. В таком случае общим выходным днем является воскресенье, а продолжительность рабочего времени остается на уровне 40 часов в неделю.

В ПФО опрос жителей, напротив, показал, что 57% верят в переход к короткой рабочей неделе в ближайшие годы. Однако только 4% компаний региона рассматривают возможность такого перехода. Уже сейчас 3% организаций перешли на укороченный рабочий день, и 46% сотрудников, практикующих его, отмечают повышение эффективности труда.

Разиль Самигуллин